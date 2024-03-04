Суд в Крыму принял иск к Украине о возмещении ущерба от энергоблокады

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету республики из-за энергетической блокады полуострова на общую сумму более 3,156 трлн рублей, сообщил председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.

"Для нас это очень значимое событие, серьезный результат проделанной нами работы", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что власти Крыма продолжат формировать претензии к Украине и странам Запада.

"Мы сделаем все, чтобы довести эту работу до ее логического завершения. Посчитаем весь нанесенный нам ущерб до копейки", - заключил Константинов.

Ранее сообщалось, что ответчиками по делу выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики страны и национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Подрыв электроопор на территории Херсонской области всех высоковольтных линий, ведущих в Крым, произошел в ночь на 22 ноября 2015 года, в результате полуостров был обесточен. Россия начала строить энергомост с Кубани в Крым, он был запущен на полную мощность в мае 2016 года.

Позже в Крыму были построены Таврическая и Балаклавская теплоэлектростанции суммарной мощностью 920 МВт, что с учетом ранее работавшей генерации и действующего энергомоста полностью закрыло потребности полуострова.

В конце октября 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск властей республики о взыскании с Украины ущерба от водной блокады полуострова в размере 152,6 млрд рублей. Истцом выступил Совет министров Крыма, ответчики - министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, украинское госагентство водных ресурсов и управление Северо-Крымского канала.

Водная блокада Крыма началась весной 2014 года с перекрытия дамбы Северо-Крымского канала на территории Херсонской области. Российские военные ликвидировали ее в феврале 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской ГЭС.