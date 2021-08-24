СКР возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма

Дело заведено по статье об экоциде

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины, сообщила журналистам представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело заведено Главным следственным управлением СКР по ст. 358 УК РФ, сказала Петренко.

По данным следствия, после вхождения Крыма в состав РФ "неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".

В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась, отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира, полагают следователи.

"За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение", - сказала Петренко.

Она добавила, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние на качество воды, используемой для питья и хозяйственных нужд, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.