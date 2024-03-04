На сокращение производственного травматизма выделят 100 млрд рублей за три года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма будут профинансированы на сумму порядка 100 млрд рублей в 2024-2026 годах, сообщила на заседании оргкомитета по подготовке к всероссийской недели охраны труда вице-премьер Татьяна Голикова.

"В 2023 году на эти цели было выделено 20,9 млрд рублей. На 2024-2026 годы ... ассигнования растут и, соответственно, запланированы в объеме 28,7 млрд рублей, 33,7 млрд рублей, 39,2 млрд рублей", - сказала она.

По данным Роструда, которые привела вице-премьер, в 2023 году по сравнению с 2022 годом количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями сократилось почти на 14%, число смертельных исходов несчастных случаев на производстве снизилось на 20%. "К сожалению, 65% (несчастных) случаев пока связаны с человеческим фактором, а именно с организацией работ", - сказала Голикова.