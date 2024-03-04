Думе предложили разрешить ГЧП для реконструкции технологических предприятий

Это будет возможно, если предприятие участвует в обеспечении технологического суверенитета России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект, который при реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет проводить реконструкцию частных промышленных объектов, если данный проект обеспечивает технологический суверенитет или его можно отнести к проектам структурной адаптации экономики.

Документ № 567438-8 в палату внесли сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын.

Законопроект позволяет реализовывать проекты в сфере ГЧП при реконструкции частных промышленных объектов. Как говорится в пояснительной записке, сейчас такая возможность допускается исключительно в отношении объектов, находящихся в публичной собственности. Кроме того, внесенный законопроект позволяет строить промышленные объекты на земельном участке, находящемся в частной собственности, в то время как сейчас в рамках соглашений о ГЧП такая возможность доступна исключительно для объектов, находящихся на земельном участке в публичной собственности. Изменения касаются проектов в области государственно-частного партнерства, которые направлены на производство продукции, обеспечивающей технологическую независимость России от иностранных компаний.

Критерии соответствия проекта требованиям технологического суверенитета или структурной адаптации установит правительство. При этом объем финансирования реконструкции объекта соглашения о ГЧП должен составлять не менее 10 млрд рублей, объем финансирования проекта ГЧП за счет собственных средств частного партнера должен составлять не менее 15% от общего объема финансирования проекта. Государство, как публичный партнер, сможет финансировать проекты строительства или реконструкции объектов в рамках ГЧП до тех пор, пока сумма финансирования не превысит сумму, внесенную частными партнерами как на основе собственных, так и заемных средств.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.