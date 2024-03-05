Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту восстановлен во вторник утром после остановки более чем на восемь часов, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта с 0:35, сообщение о начале движения было опубликовано в 8:49.

Ранее оператор железнодорожных перевозок на крымском направлении "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о том, что проезда ожидают девять поездов: четыре – в Крым, пять – из Крыма.