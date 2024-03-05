Крымский мост перекрыт уже восемь часов, проезда ждут девять поездов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту остановлено, проезда ожидают девять поездов. Об этом сообщает оператор железнодорожных перевозок на этом направлении "Гранд Сервис Экспресс".

"Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. На данный момент в районе Крымского моста остановлены поезда", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Уточняется, что следованием из Крыма проезда ждут поезда №068 Симферополь - Москва, №426 Симферополь - Кисловодск, №174 Евпатория - Москва, №092 Севастополь - Москва. В направлении Крыма не могут проехать поезда №316 Адлер - Симферополь, №425 Кисловодск - Симферополь, №092 Москва - Севастополь, №173 Москва - Евпатория, №028 Москва - Симферополь.

"Поезда начнут движение, как только это будет разрешено. Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути", - добавили в "Гранд Сервис Экспресс".

Крымский мост был закрыт для движения в ночь на вторник около 0:35, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту. О возобновлении движения и скопившихся очередях из автотранспорта не сообщалось.