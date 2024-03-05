Перевозчик предупредил об опоздании 9 поездов из-за перекрытия Крымского моста

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Оператор железнодорожных перевозок на крымском направлении "Гранд Сервис Экспресс" предупредил о многочасовом отставании от графика девяти своих поездов из-за длительного перекрытия Крымского моста ночью и утром вторника.

В частности, в направлении из Крыма поезд N 068 Симферополь - Москва следует с опозданием около 8 часов, поезд N 426 Симферополь - Кисловодск опаздывает более чем на 5 часов, N 174 Евпатория - Москва - на 5 часов, N 092 Севастополь-Москва - более чем на 4 часа.

В направлении Крыма задерживаются поезда N 316 Адлер - Симферополь - более чем на 7 часов, N 425 Кисловодск - Симферополь - более чем на 5 часов, N 092 Москва - Севастополь - на 6 часов, N 173 Москва - Евпатория - более чем на 5 часов, N 028 Москва - Симферополь - менее 3 часов.

Перевозчик добавил, что постарается по возможности в пути нагнать отставание от графика.

Крымский мост был перекрыт для движения автотранспорта с 0:35, сообщение о начале движения было опубликовано в 8:49. "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что движение девяти поездов было остановлено.