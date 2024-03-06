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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Курской области из-за БПЛА загорелся склад с горючим

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Курской области из-за удара беспилотника загорелся склад с горюче-смазочными материалами, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет", - сказал он в видеообращении в Telegram.

Он отметил, что склад горит, на место выехали оперативные службы. Подробности он пообещал рассказать позднее.

Железногорск Роман Старовойт Курская область Железногорский район
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