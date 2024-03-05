Поезда после обстрела станции в Курской области движутся в штатном режиме

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена. Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Ранее во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле железнодорожной станции Глушково.

Также в результате обстрела были повреждены линии электропередачи. "Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", - добавил глава региона.