В Белгороде дали отбой ракетной опасности

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в 10:09 по Москве.

Ранее утром он сообщил, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа у села Ближнее в Белгородском районе. На тот момент о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Сообщение о ракетной тревоге Гладков опубликовал в 9:04.

Позднее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью около 9 часов утра.