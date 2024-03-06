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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Белгороде дали отбой ракетной опасности

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в 10:09 по Москве.

Ранее утром он сообщил, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа у села Ближнее в Белгородском районе. На тот момент о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Сообщение о ракетной тревоге Гладков опубликовал в 9:04.

Позднее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью около 9 часов утра.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
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