Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Пожар в Курской области из-за БПЛА случился на Михайловском ГОКе "Металлоинвеста"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пожар в Железногорском районе Курской области из-за удара беспилотника произошел на территории Михайловского ГОКа "Металлоинвеста", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Сегодня в результате атаки беспилотника в Железногорском районе загорелся резервуар с топливом на складе ГСМ Михайловского ГОКа. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ликвидации пожара", - сказал представитель "Металлоинвеста".

По его словам, предприятие продолжает работу в нормальном режиме.

Ранее об этом пожаре сообщал губернатор региона Роман Старовойт.

"Михайловский ГОК им. А. В. Варичева" - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Михайловский ГОК Металлоинвест Железногорск Роман Старовойт Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В курском Железногорске объявлена ракетная опасность

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Погиб один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ

ИТ-компании с иностранным контролем не смогут получать аккредитацию Минцифры

ИТ-компании с иностранным контролем не смогут получать аккредитацию Минцифры

Крупный пожар произошел в промзоне в Великом Новгороде

В Туве число пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре увеличилось до 21

В правительстве одобрили выкуп российского "Яндекса" консорциумом инвесторов

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

Пожар на Шагонарской ТЭЦ расследуют по статье о халатности

Пожар на Шагонарской ТЭЦ расследуют по статье о халатности
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });