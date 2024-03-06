Пожар в Курской области из-за БПЛА случился на Михайловском ГОКе "Металлоинвеста"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пожар в Железногорском районе Курской области из-за удара беспилотника произошел на территории Михайловского ГОКа "Металлоинвеста", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Сегодня в результате атаки беспилотника в Железногорском районе загорелся резервуар с топливом на складе ГСМ Михайловского ГОКа. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ликвидации пожара", - сказал представитель "Металлоинвеста".

По его словам, предприятие продолжает работу в нормальном режиме.

Ранее об этом пожаре сообщал губернатор региона Роман Старовойт.

"Михайловский ГОК им. А. В. Варичева" - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.