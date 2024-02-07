Президент Финляндии не видит необходимости в размещении ядерного оружия в стране

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отверг необходимость обсуждения о возможности размещения ядерного оружия на территории страны.

"Я не думаю, что у Финляндии есть какая-либо необходимость открывать дебаты о ядерном оружии. НАТО имеет ядерное оружие только в нескольких местах в Европе, и оно не находится близко к Финляндии. Ядерное сдерживание уже хорошо реализуется", - сказал Ниинистё в среду на пресс-конференции по случаю открытия сессии парламента.

Президент, кроме того, выразил мнение, что ситуация на границе с Россией весной может осложниться, не исключено, что потребуются дополнительные контрмеры.

"Ситуация на восточной границе по-прежнему исключительная. Похожая ситуация была и в 2015 году, но сейчас она кажется постоянной и исключительной. Когда наступит весна, ситуация на восточной границе может осложниться. Возможно, потребуются дополнительные контрмеры", - сказал он.

Финляндия в прошлом году вступила в НАТО.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

14 декабря были открыты два перехода, но в тот же день финские власти вновь закрыли их на один месяц "по соображениям безопасности".

Затем аналогичное решение было принято еще раз 11 января. Согласно последнему решению правительства, восточная граница останется закрытой до 11 февраля.