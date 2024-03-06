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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Огурцы в России подешевели на 5,2% за неделю

С начала года сильнее всего подорожала капуста - на 29,1%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В России с 27 февраля по 4 марта фрукты и овощи подешевели на 0,5%, сообщил Росстат. Неделей ранее наблюдался рост цен на 0,6%.

ЭкономикаЦены на огурцы в РФ в декабре выросли на 40,4%, на помидоры – на 5,5%Читать подробнее

В частности, огурцы стали стоить на 5,2% меньше (на 1% неделей ранее), картофель - на 0,3% (на 0,4%).

Капуста подорожала на 2,3% (на 2,4%), помидоры - на 1,9% (на 2,2%), свекла - на 1,3% (на 1,6%), морковь - на 1,2% (на 1,6%), яблоки - на 0,5% (на 0,3%), лук и бананы - на 0,4% (на 0,8% и 0,9% соответственно).

С начала года больше всего покупатели стали платить за капусту - на 29,1%. Таким образом, она обогнала огурцы, которые лидировали последнее время. Снижение цен на них пока не смогло компенсировать резкий рост в начале года. В результате пока огурцы стоят на 23,1% больше, чем в конце декабря 2023 года.

Цены на помидоры с начала года повысились на 18,6%, свеклу - на 17,6%, морковь - на 15,8%, лук - на 11,6%, картофель - на 9,2%, бананы - на 8,7%, яблоки - на 6,6%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в России на 24,19%, в январе этого года - на 7,3%.

Росстат
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