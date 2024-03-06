Инфляция в РФ с 27 февраля по 4 марта составила 0,09%

В годовом выражении инфляция превысила 7,6%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 27 февраля по 4 марта 2024 года составила 0,09% после 0,13% с 20 по 26 февраля, 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 4 марта составил 0,05%, с начала года - 1,51%.

Из данных конца февраля - начала марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 марта превысила 7,6% (была примерно посередине между 7,6% и 7,7%) после 7,57% на 26 февраля (на конец января равнялась 7,44%, на конец декабря - 7,42%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,59% (с 7,58% на 26 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

Цены на продукты

Плодоовощная продукция с 27 февраля по 4 марта подешевела на 0,5% (неделей ранее выросла в цене на 0,6%), в том числе на огурцы цены снизились на 5,2%, картофель - на 0,3%. Одновременно выросли цены: на капусту - на 2,3%, помидоры - на 1,9%, свеклу - на 1,3%, морковь - на 1,2%, яблоки - на 0,5%, лук и бананы - на 0,4%.

За период с 27 февраля по 4 марта значительно выросли цены: на баранину - на 0,8%, сахарный песок - на 0,7%, сосиски, сардельки - на 0,6%, чай черный - на 0,5%, маргарин, молоко пастеризованное и рис - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на куриные яйца - на 0,7%, масло подсолнечное и крупу гречневую - на 0,2%.

Непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров за неделю подорожали телевизоры - на 0,5%, стали дешевле смартфоны - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю уменьшилась на 0,8% (неделей ранее выросла на 3,2%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 4 марта на уровне 7,59%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 27 февраля по 4 марта на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,09% (с 0,13% неделей ранее). В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,09% (с 0,19% неделей ранее). На плодоовощную продукцию цены снизились на 0,51% (после роста на 0,61% неделей ранее), на остальные продукты питания инфляция сохранилась практически на уровне прошлой недели (0,14% после 0,15% неделей ранее). На непродовольственные товары на отчетной неделе цены выросли на 0,07% (после снижения на 0,01% неделей ранее). В секторе услуг рост цен замедлился до 0,04% (с 0,30% неделей ранее) на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

ЦБ при этом в рамках модернизации коммуникации по ДКП и, в частности, сокращения пресс-релиза по итогам совета директоров убрал стандартную фразу о нейтральном сигнале, пояснив уже на пресс-конференции, что сигнал можно считать в целом нейтральным.

"Сигнал можно считать в принципе нейтральным. Но, если вы заметили, в связи с изменением формата публикации наших материалов мы также пресс-релиз изменили, там можно увидеть, что сигнал в целом нейтральный", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ при этом 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно. Прогноз по средней ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

"Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - заявила на пресс-конференции Набиуллина.

ЦБ при этом подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.