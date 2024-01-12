Цены на огурцы в РФ в декабре выросли на 40,4%, на помидоры – на 5,5%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ в декабре 2023 года выросли на 40%, сообщил Росстат в пятницу.

В целом плодоовощная продукция за 2023 год подорожала на 24,19%, в декабре - на 6,08%.

С 1 по 9 января этого года цены на огурцы выросли на 13,4%, на помидоры - на 9,76%.

Кроме того, в декабре виноград подорожал на 8,2%, свежие грибы - на 7,6%, чеснок - на 7%, помидоры - на 5,5%, капуста - на 4,8%, свекла - на 3,4%, яблоки - на 3,1%, лук - на 3%, морковь - на 2,8%.

В то же время цены на апельсины снизились на 7,2%.

Росстат также сообщил, что с 1 по 9 января цены на капусту выросли на 7,3%, картофель - на 6,1%, морковь - на 4,6%, свеклу и лук - на 4,1%, яблоки - на 1,8%, бананы - на 1,6%.