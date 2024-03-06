МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск журналиста США, эксперта и комментатора Тома Рогана.

Соответствующая карточка журналиста обнаружена в базе розыска министерства в среду.

Как следует из базы МВД, Роган, 1986 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Роган работает журналистом американского издания Washington Examiner, сотрудничает с разными зарубежными СМИ.

В феврале стало известно, что Росфинмониторинг внес Рогана и другого сотрудника Washington Examiner - Хьюго Гердона - в перечень террористов и экстремистов.

В 2018 году СКР возбудил против Рогана и Гердона уголовные дела после появления в издании призывов к подрыву Крымского моста.