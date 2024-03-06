Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск журналиста США, эксперта и комментатора Тома Рогана.

Соответствующая карточка журналиста обнаружена в базе розыска министерства в среду.

Как следует из базы МВД, Роган, 1986 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Роган работает журналистом американского издания Washington Examiner, сотрудничает с разными зарубежными СМИ.

В феврале стало известно, что Росфинмониторинг внес Рогана и другого сотрудника Washington Examiner - Хьюго Гердона - в перечень террористов и экстремистов.

В 2018 году СКР возбудил против Рогана и Гердона уголовные дела после появления в издании призывов к подрыву Крымского моста.

МВД РФ США Том Роган
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 6 марта

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Пятеро погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске в ЛНР

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

В СК возможной причиной пожара на ТЭЦ в Шагонаре назвали скопление угольных газов

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

В Думу внесли поправки о судьбе уголовно осужденных, заключивших военный контракт

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });