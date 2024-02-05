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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В РФ двух американских журналистов внесли в список террористов и экстремистов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес журналистов американского интернет-издания Washington Examiner Хьюго Гордона и Тома Рогана в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующее изменение появилось в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В списке также находится бывший спикер сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло.

Уголовные дела в отношении Гордона и Рогона были возбуждены Следственным комитетом России (СКР) в 2018 году после появления в издании призывов к подрыву Крымского моста.

В сентябре минувшего года СК проводил проверку высказываний Эштон-Чирилло "на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов".

Росфинмониторинг Washington Examiner США
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