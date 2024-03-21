Грузовикам временно запретили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге закрыли для грузового транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в четверг.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ с 19:45 мск 21 марта до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения республики, проезда по дороге в настоящий момент ожидают более 2,6 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.