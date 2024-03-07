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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Правительство распространило маркировку табачных изделий на сырье для них

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка табачной и никотинсодержащей продукции распространится на сырье для ее производства, следует из постановления правительства. Новые требования к маркировке вступят в силу через 30 дней после его опубликования.

Производители табачной и никотинсодержащей продукции будут обязаны предоставлять данные в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Как полагают в правительстве, это позволит улучшить прослеживаемость как самого сырья, так и готовых товаров из него, и как следствие, сократить объемы нелегального производства сигарет, а также другой табачной и никотинсодержащей продукции.

Маркировка табачной продукции в государственной системе "Честный знак" идет с 2019 года. С марта 2022 года коды маркировки начали наносить на никотинсодержащую продукцию.

Правительство Честный знак
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