Минобороны РФ заявило, что за неделю заняты более выгодные рубежи на трех направлениях

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком, авдеевском и херсонском направлениях, улучшили положение на купянском и южнодонецком.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой народной республики. Кроме того, отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, потери армии Украины за неделю на данном направлении составили более 1 970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО "Град", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 31-й, 47-й, 78-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной,71-й егерской бригад, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новоселка Первая, Майорск и Розовка Донецкой народной республики. Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что за неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2 860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS и боевую машину ЗРК "Стрела-10".

"На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.

По словам российских военных, потери украинских сил за неделю на данном направлении составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS.

"На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Отражены 24 контратаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, потери ВСУ за неделю на данном направлении составили свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65-й, 72-й, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области. Кроме того, отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что потери украинской армии на данном направлении за неделю составили до 1 620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", две боевые машины ЗРК "Стрела-10", а также боевая машина ЗРК Stormer.