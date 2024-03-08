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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Военные РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам на Украине

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине, поражались базы топлива и цеха по сборке безэкипажных катеров.

"В период со 2 по 8 марта 2024 Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Согласно сообщению, поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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