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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:20

Восемь белгородских муниципалитетов подверглись атакам ВСУ за сутки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона с украинской стороны за минувшие сутки; два человека погибли, один пострадал.

Белгородском районе над сёлами Беломестное, Болдыревка, Варваровка и Петровка системой ПВО сбито по одному БПЛА самолётного типа. В поселке Дубовое беспилотник противника совершил падение. В данных населенных пунктах обошлось без последствий на земле. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в селе Головино - поврежден один автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В Волоконовском районе в селе Шаховка дроном атакована линия электропередачи. Пострадавших нет. В настоящий момент электроснабжение восстановлено.

В РоссииДва человека погибли при атаке дронов ВСУ на село в Белгородской областиЧитать подробнее

В Грайворонском городском округе на окраине села Рождественка тремя дронами атакованы три экскаватора и манипулятор. В результате взрывов погибли двое водителей. Один рабочий получил осколочные ранения, сейчас он находится в Белгородской областной клинической больнице. Ещё один дрон в Рождественке сбит стрелковым оружием. Обошлось без последствий. В селе Дроновка на обочине дороги обнаружен и обезврежен сотрудниками погранслужбы БПЛА с боеприпасом. В районе села Санково в поле совершил падение беспилотник противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

В Краснояружском районе над поселком Красная Яруга системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Обломками одного из беспилотников поврежден забор на стадионе.

В Ракитянском районе рядом с селом Цебулевка в овраге обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. Беспилотник извлечен и обезврежен специалистами.

В Ровеньском районе рядом с селом Мартынцы в поле обнаружены обломки БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий. На место направлены оперативные службы.

В Шебекинском городском округе в посёлке Поляна Масловопристанского сельского поселения с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва повреждены кровля и газопровод. Пострадавших нет. По хутору Марьино выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Яковлевском городском округе на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Ещё одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту. Пострадавших нет.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
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