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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Песков назвал "рассуждалками" сообщения о готовности РФ применить ядерное оружие в 2022 г.

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "рассуждалками" сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия была готова нанести ядерные удары по Украине в конце 2022 года.

На просьбу журналистов прокомментировать подобные сведения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Эти сообщения из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях".

Ранее Песков подчеркивал, что "ядерная война – это последнее, прощальное средство".

Говоря о возможности применения ядерного оружия Россией, он напомнил о соответствующей доктрине, существующей в РФ. По его словам, звучащие на Западе рассуждения о возможности ядерной войны безответственны и опасны, так как ведут к рутинизации этой темы.

Дмитрий Песков
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