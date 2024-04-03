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Из-за метели три рейса из "Пулково" ушли на запасные аэродромы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях - сильный ливневый снег, низовая метель, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково").

"Аэропорт продолжает выпускать и принимать воздушные суда. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов. По состоянию на 20:00 на запасные аэродромы перенаправлены 3 самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В "Пулково" попеременно чистят от снега и наледи взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны, а также проводят противооблединительную обработку самолетов.

В 2023 году аэропорт "Пулково" обслужил 20,4 млн человек (+12%), став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны после московского "Шереметьево". Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

Пулково Шереметьево ВВСС Петербург
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