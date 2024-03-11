Суд в рамках иска ФНС арестовал имущество юрлица IKEA на 12,9 млрд рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 7 марта удовлетворил заявление межрегиональной инспекции (МИ) ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам N1 о принятии обеспечительных мер в рамках иска к ООО "Торг" (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО "Икеа Торг") о признании сделки по перечислению денежных средств ООО в размере 12,9 млрд рублей в адрес компании Fami Limited (Ирландия) недействительной, а также о применении последствий недействительности сделки.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, в частности, суд арестовал имущество ООО "Торг", включая денежные средства, в пределах суммы 12,9 млрд рублей, "за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам ООО "Торг", иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством, административных штрафов".

Заявление о принятии мер обеспечения ФНС обосновала тем, что "непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда".

ФНС ссылается на то, что "ООО "Торг", входит в группу компаний ИКЕА, которая приостановила работу магазинов в России, ООО "Торг" не осуществляет реализацию товаров, согласно налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2023 года ООО "Торг" заявлены убытки в размере 1540642152 руб., осуществляется реализация транспортных средств, существенно сокращен штат сотрудников, что свидетельствует о том, что непринятие обеспечительных мер сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований".

Иск был подан 30 января.

В понедельник, 11 марта, суд провел предварительное заседание по делу и назначил основное слушание на 11 апреля.

IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года. ООО "Торг" принадлежит группе Ingka (владеет IKEA). За 2022 год юрлицо получило выручку в размере 38 млрд рублей, чистый убыток - почти 2 млрд рублей.