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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Почти 2,5 млн человек потребуется дополнительно для рынка труда в РФ к 2030 году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ прогнозирует, что к 2030 году экономике может понадобиться дополнительно 2,4 млн человек к 2030 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"До конца 2024 года мы должны сформировать прогноз трудовых ресурсов на ближайшую перспективу (...) к 2030 году нам необходимо будет на рынке труда (дополнительно - ИФ) 2,4 млн человек", - сказала Голикова в ходе заседания открытой межведомственной рабочей группы в рамках выставки "Россия".

Она отметила, что кадровый прогноз будет формировать контрольные цифры приема в колледжах и вузах, а также определять целевой прием.
Голикова также сообщила, что правительство РФ на сегодняшний день приступило к формированию структуры нового национального проекта "Кадры", который будет запущен с 1 января 2025 года.

"Мы формируем его вместе с нашими коллегами из профсоюзов, работодателей, регионами страны и образовательными учреждениями", - подчеркнула вице-премьер.

В сентябре 2023 года глава Минтруда Антон Котяков заявлял о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году более чем в 73 млн человек. По его данным, наибольшая потребность сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT.

Татьяна Голикова
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