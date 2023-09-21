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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минтруд прогнозирует, что спрос на рабочую силу в РФ к 2030 г. превысит 73 млн человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Потребность российской экономики в кадрах к 2030 году составит более 73 млн человек, наибольшая потребность будет в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В перспективе до 2030 года спрос на рабочую силу будет расти, кадровая потребность экономики составит 73,6 млн человек", - сказал Котяков в четверг на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.

Он добавил, что наибольшая потребность будет в обрабатывающем производстве, которому потребуется почти 800 тыс. рабочих мест. Транспортировка и хранение - 400 тыс., здравоохранение и социальные услуги - еще 285 тыс., научно-исследовательская деятельность, а также IT дадут еще более 430 тыс. рабочих мест.

По словам Котякова, в ряде отраслей численность занятых сократится из-за "разумной маршрутизации выпускников школ и студентов" на предприятия, которые относятся к ключевым для экономики сферам, однако и это "не удовлетворит в полной мере нарастающий спрос на кадры" в этих важнейших отраслях.

По его мнению, необходимо максимальное соответствие образовательных программ запросам работодателей.

По данным Росстата, безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июле 2023 года до 3% после зафиксированных в июне 3,1%.

Антон Котяков Минтруд РФ
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