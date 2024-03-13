ЦБ сообщил, как бизнес компенсирует дефицит кадров

Это увеличение смен, а также привлечение к работе мигрантов и роботов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на российском рынке труда остается напряженной, кадровый дефицит влияет на производственные планы предприятий и заставляет их не только повышать расходы, но и искать более сложные решения, показал ежемесячный опрос, который проводят региональные управления Банка России.

По данным Росстата, безработица в стране в январе вернулась к исторически минимальному уровню в 2,9% после зафиксированных в декабре прошлого года 3%.

"Предприятия во всех регионах по-прежнему отмечают дефицит персонала как один из наиболее значимых факторов, ограничивающих их возможности по наращиванию выпуска и реализации инвестиционных планов. Конкуренция за сотрудников способствовала продолжению роста зарплат", - говорится в мартовском выпуске доклада ЦБ "Региональная экономика".

В ЦФО предприятия, чтобы решить проблему недостатка кадров, автоматизируют производственные процессы, а также реализуют совместные проекты с вузами для привлечения на работу молодых специалистов, отмечается в докладе.

В Волго-Вятском макрорегионе спрос на труд сохранялся на повышенных уровнях: в феврале количество вакансий было на четверть больше, чем годом ранее. Отдельные компании отмечали увеличение сроков подбора персонала из-за дефицита соискателей. "Некоторые предприятия для удержания и привлечения кадров досрочно повышали зарплаты сотрудникам. Так, крупный автоконцерн увеличил уровень оплаты труда за несколько месяцев до того, как это предусмотрено коллективным трудовым договором. Застройщик из Удмуртии повысил зарплаты раньше, чем делает это обычно, в связи с оттоком кадров в промышленный сектор. Производитель из Марий Эл провел внеплановое повышение зарплат вслед за крупным предприятием региона", - перечисляет ЦБ.

В ЮФО для преодоления кадрового дефицита компании применяли стимулирующие выплаты и повышали зарплаты. Так, крупный торгово-промышленный холдинг Волгоградской области внедрил систему дополнительного премирования. Влияние на свой бизнес ситуации на рынке труда отмечают, в частности, производители одежды. "В условиях дефицита кадров производитель одежды в Краснодарском крае перешел к выпуску более сложного мелкосерийного ассортимента и сократил количество офлайн-магазинов. Также представители отрасли сообщали, что самостоятельно обучают потенциальных сотрудников и минимизируют использование ручного труда", - говорится в докладе.

Сохраняется напряженность и на рынке труда Уральского ФО: в январе потребность в работниках, регистрируемая в службах занятости округа, обновила максимум. Более половины участников опросов, проводимых Банком России, отмечают дефицит кадров, некоторые предприятия сообщают о привлечении мигрантов. Острая нехватка персонала в сфере розничной торговли способствует использованию "трудосберегающих технологий": в магазинах устанавливаются кассы самообслуживания, увеличивается число мобильных торговых объектов.

Одно из угледобывающих предприятий Дальнего Востока констатировало, что ему приходится конкурировать за сотрудников с компаниями нефтегазового сектора.

Предприятия Челябинской, Курганской, Курской, Мурманской, Иркутской областей, задействованные в выполнении госзаказа, сообщали о сохранении практики применения удлиненных рабочих смен, сверхурочной работы, что вело к повышению размеров оплаты труда.

Одним из направлений модернизации мощностей является автоматизация и роботизация производственных линий. Вагоностроительное предприятие Сибири увеличило выпуск за счет ввода в эксплуатацию сварочных роботов, что повысило производительность труда и частично решило проблему нехватки специалистов, сообщается в докладе. Крупный машиностроительный завод из Волго-Вятского макрорегиона сообщил, что роботизировал участок резки и сварки элементов своей продукции, что позволило ускорить выпуск деталей на 40% и снизило потребность в персонале на этом участке производства на 70%. Угледобывающие предприятия Сибири внедряют трудосберегающие средства автоматизации.

В целом дефицит кадров, наряду с логистическими сложностями на экспортных направлениях, стимулирует участников рынка повышать эффективность производства, отмечено в докладе. По информации крупных компаний, в условиях ограниченных производственных возможностей они предпочитают фокусироваться на выпуске наиболее востребованной или высокомаржинальной продукции, а также оборудования для дооснащения и перевооружения собственных производственных площадок и предприятий, встроенных в технологические цепочки.

Оптимизация бизнес-процессов и введение в строй нового оборудования должны способствовать росту производительности труда и частично решить проблему дефицита кадров, говорится в докладе. Согласно оперативному опросу Банка России, организации ожидают роста производительности труда на 3,2% в 2024 году.