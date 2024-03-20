Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-25", который в четверг отправится к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно решению госкомиссии, в основной экипаж утверждены космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. В состав дублирующего экипажа корабля входят космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер, представительница Белоруссии Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" к МКС запланирован на 21 марта в 16:21 по московскому времени.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Сообщалось, что проект научной программы Василевской состоит из девяти работ по различным направлениям.

Василевская является бортпроводником авиакомпании "Белавиа", а ее дублер Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра.