Белорусская космонавтка Василевская включена в состав основного экипажа для полета на МКС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белорусская космонавтка Марина Василевская назначена в основной экипаж для полета на Международную космическую станцию (МКС), космонавт Олег Новицкий станет командиром корабля, следует из данных Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

В состав миссии ЭП-21 в качестве командира экипажа указан космонавт Новицкий, участником космического полета - Василевская, в качестве бортинженера корабля на МКС отправится астронавт НАСА Колдвелл Дайсон Трейси.

Дублерами Экипажа станут космонавт Иван Вагнер, белорусская космонавтка Анастансия Ленкова и астронавт НАСА Петтит Дональд Рой.

Василевская является бортпроводником авиакомпании "Белавиа", а ее дублер Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра.

16 марта "Роскосмос" сообщил, что согласует кандидатов в космонавты от Белоруссии с партнерами по МКС.

Также сообщалось, что проект научной программы белорусского космонавта сформирован, он состоит из девяти работ по различным направлениям.