Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Белорусская космонавтка Василевская включена в состав основного экипажа для полета на МКС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белорусская космонавтка Марина Василевская назначена в основной экипаж для полета на Международную космическую станцию (МКС), космонавт Олег Новицкий станет командиром корабля, следует из данных Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

В состав миссии ЭП-21 в качестве командира экипажа указан космонавт Новицкий, участником космического полета - Василевская, в качестве бортинженера корабля на МКС отправится астронавт НАСА Колдвелл Дайсон Трейси.

Дублерами Экипажа станут космонавт Иван Вагнер, белорусская космонавтка Анастансия Ленкова и астронавт НАСА Петтит Дональд Рой.

Василевская является бортпроводником авиакомпании "Белавиа", а ее дублер Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра.

16 марта "Роскосмос" сообщил, что согласует кандидатов в космонавты от Белоруссии с партнерами по МКС.

Также сообщалось, что проект научной программы белорусского космонавта сформирован, он состоит из девяти работ по различным направлениям.

МКС НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс турецкой лиры к доллару обновил рекордный минимум

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

В Косово этнические сербы вступили в столкновения с полицией

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

В Париже обсуждают проект международного договора об отказе от одноразового пластика

Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренностей о территориальной целостности

Пашинян заподозрил Алиева в отказе от договоренностей о территориальной целостности

Саудовская Аравия может войти в состав членов Нового банка развития

Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Нефть Brent подорожала до $77,5 за баррель благодаря сделке по госдолгу США

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });