Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Правительство представит в Госдуме отчет за 2023 год в начале апреля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Традиционный ежегодный отчет правительства в Госдуме будет представлен в начале апреля, сообщает сайт палаты.

Этот вопрос спикер Госдумы Вячеслав Володин обсуждал на встрече с руководителями политических фракций.

"Обсуждались приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены Государственной думой в марте, а также подготовка к предстоящему отчету правительства о работе за 2023 год, который состоится в начале апреля", - сказано в пресс-релизе.

"В первую неделю апреля", - ответил затем Володин на вопрос журналистов о дате проведения отчета.

На пленарном заседании спикер сообщил о запланированных встречах думских фракций с председателем правительства Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства.

"25 марта пройдет встреча с фракциями КПРФ и ЛДПР, 28 марта - встреча с фракциями "Новые люди" и "Единая Россия", 29 марта - с фракцией СРЗП. До конца марта проведем всю необходимую работу по подготовке вопросов, которая сейчас идет в рамках комитетов", - сказал Володин.

Вячеслав Володин Правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ у российских границ

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету может появиться не раньше 23 мая

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету может появиться не раньше 23 мая

ФСБ опровергла сообщения о проникновении диверсантов в Белгородскую и Курскую области

Росрыболовство намерено расширять сотрудничество с "Роскосмосом"

Росрыболовство намерено расширять сотрудничество с "Роскосмосом"

Курский губернатор сообщил о попытке диверсантов проникнуть в регион

В Кстовской промзоне потушили открытое горение после атаки беспилотника

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен
Военная операция на Украине

Нижегородский аэропорт "Стригино" утром ограничивал работу

Военная операция на Украине

Губернатор Ленобласти сообщил о сбитом у города Кириши беспилотнике

Военная операция на Украине

В Орле пожар на нефтебазе после удара БПЛА хотят локализовать на площади в 100 кв. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });