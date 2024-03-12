Правительство представит в Госдуме отчет за 2023 год в начале апреля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Традиционный ежегодный отчет правительства в Госдуме будет представлен в начале апреля, сообщает сайт палаты.

Этот вопрос спикер Госдумы Вячеслав Володин обсуждал на встрече с руководителями политических фракций.

"Обсуждались приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены Государственной думой в марте, а также подготовка к предстоящему отчету правительства о работе за 2023 год, который состоится в начале апреля", - сказано в пресс-релизе.

"В первую неделю апреля", - ответил затем Володин на вопрос журналистов о дате проведения отчета.

На пленарном заседании спикер сообщил о запланированных встречах думских фракций с председателем правительства Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства.

"25 марта пройдет встреча с фракциями КПРФ и ЛДПР, 28 марта - встреча с фракциями "Новые люди" и "Единая Россия", 29 марта - с фракцией СРЗП. До конца марта проведем всю необходимую работу по подготовке вопросов, которая сейчас идет в рамках комитетов", - сказал Володин.