Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ считает справедливым распространение механизма обмена на ценные бумаги, заблокированные из-за санкций в отношении СПБ биржи, готов предлагать такие изменения на следующем этапе, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы хотели посмотреть, как начнет работать этот процесс, как на практике это все заработает. Но да, конечно, это справедливо, чтобы и те акции, которые на СПБ бирже были заблокированы, тоже подпали", - сказал журналистам Чебесков.

"Сейчас сложно делать какие-то прогнозы по срокам. Надо посмотреть, как будет работать сейчас этот механизм, а потом уже делать предложение по его расширению. Поэтапно, как говорится, двигаться. Но мы готовы со своей стороны предлагать расширение механизма", - отметил замминистра.

Он добавил, что для распространения механизма на бумаги, заблокированные из-за санкций против СПБ биржи, должны быть сделаны соответствующие изменения в указ.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ N844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Согласно указу, к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

Минфин РФ в понедельник сообщил, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором обмена заблокированных активов. Российские инвесторы через своих брокеров, доверительных управляющих или управляющие компании паевых инвестиционных фондов могут направить заявки на продажу бумаг совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей.

Прием заявок российских инвесторов для участия в обмене пройдет с 25 марта по 8 мая, нерезидентов - с 3 июня по 5 июля. Расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

СПБ банк в понедельник сообщил, что обсуждает с властями включение иностранных бумаг, заблокированных из-за санкций в отношении СПБ биржи, в процедуру обмена.

Санкции против СПБ биржи и СПБ банка

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло СПБ биржу в санкционный список 2 ноября 2023 года, СПБ банк - 23 февраля 2024 года.

После введения американских санкций торги иностранными бумагами на "СПБ бирже" были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

В начале января СПБ банк, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, направил OFAC стратегию разблокировки активов. Как сообщалось, она, в том числе включала вывод СПБ банка из-под контроля "СПБ биржи" за счет уменьшения ее доли в уставном капитале и издание лицензии, позволяющей разблокировать клиентские активы. После введения санкций США против биржи у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.