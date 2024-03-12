Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Орле

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дрон атаковал нефтебазу в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 12 марта четыре взрывных устройства были сброшены на Белгородский район, повреждены линии электропередачи.