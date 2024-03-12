Белгородский район подвергся атаке украинских дронов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Четыре взрывных устройства были сброшены на Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что без электроснабжения остались сёла Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка, Соловьёвка.