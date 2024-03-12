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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Белгородский губернатор сообщил об обстреле Грайворона и нескольких сел

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области под минометным и артиллерийским обстрелом находится Грайворонский городской округ, есть разрушения, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения, добавил он.

"В городе Грайворон различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях и 5 автомобилях. Также осколками посечено здание районного суда, - продолжил Гладков. - В селах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному домовладению".

Из-за повреждения линии электропередачи без света остались жители пяти населенных пунктов - поселка Горьковский и сел Дунайка, Мощеное, Сподарюшино и Дорогошь.

Подворовый обход и ремонтные работы в обстрелянных населенных пунктах начнутся, как только это позволит ситуация.

Ссылаясь на данные Минобороны, Гладков напомнил, что ПВО сбила в Грайворонском округе восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракета ТРК "Точка-У".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Минобороны Грайворон Грайворонский округ Белгородская область
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