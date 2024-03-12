В мэрии Белгорода при взрыве беспилотника пострадали две женщины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В здание мэрии Белгорода врезался украинский беспилотник, пострадали две женщины, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Одна пострадавшая получила осколочные ранения, вторая - контузию. Им оказывают медицинскую помощь.

В здании мэрии выбило окна и посекло фасад.

На месте работают все оперативные службы.

Мэр города Валентин Демидов уточнил, что дрон врезался во входную группу здания, пострадали сотрудницы горадминистрации.

"Одна сотрудница мэрии получила осколочные ранения, госпитализирована. Вторая - контузию - медики оказывают помощь на месте", - проинформировал Демидов.

Ранее губернатор сообщал, что в Белгороде беспилотник ВСУ врезался в стену магазина. Здание и находившиеся рядом четыре машины получили повреждения, обошлось без пострадавших.

Утром Гладков сообщил о ракетной опасности на территории всей Белгородской области.