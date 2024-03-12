Минобороны заявило о перехвате над Белгородчиной украинской тактической ракеты

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что 12 марта около 07:30 по Москве средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинскую ракету тактического комплекса "Точка-У" и восемь реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").

Ранее Минобороны сообщило, что около 7:00 во вторник ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью.

До этого Минобороны информировало, что за ночь были уничтожены 25 украинских дронов, из них несколько - над Московской и Ленинградской областями.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской (2 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Белгородской (7 БПЛА), Курской (11 БПЛА), Брянской (1 БПЛА), Тульской (1 БПЛА) и Орловской (2 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.