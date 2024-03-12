В РФ получили от Еревана письмо о замене российских пограничников в "Звартноце"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что российская сторона получила официальное обращение Армении о замене российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц".

"Действительно получено ведомственное письмо, и по линии ведомств осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля при этом отметил: "Естественно, контакты на всех уровнях будут продолжаться".

Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона обратилась к России по вопросу самостоятельного осуществления пограничного контроля в ереванском аэропорту "Звартноц".

"Погранвойска Армении с письмом обратились к погранвойскам России в Армении, поблагодарили за службу в аэропорту и обеспечение безопасности, осуществление погранконтроля, за содействие и услуги с момента обретения независимости", - сказал премьер Армении на пресс-конференции во вторник в Ереване.

По его словам, армянские пограничники "могут самостоятельно осуществлять погранконтроль, без содействия российской стороны".