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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

В РФ получили от Еревана письмо о замене российских пограничников в "Звартноце"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что российская сторона получила официальное обращение Армении о замене российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц".

"Действительно получено ведомственное письмо, и по линии ведомств осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

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Представитель Кремля при этом отметил: "Естественно, контакты на всех уровнях будут продолжаться".

Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона обратилась к России по вопросу самостоятельного осуществления пограничного контроля в ереванском аэропорту "Звартноц".

"Погранвойска Армении с письмом обратились к погранвойскам России в Армении, поблагодарили за службу в аэропорту и обеспечение безопасности, осуществление погранконтроля, за содействие и услуги с момента обретения независимости", - сказал премьер Армении на пресс-конференции во вторник в Ереване.

По его словам, армянские пограничники "могут самостоятельно осуществлять погранконтроль, без содействия российской стороны".

Дмитрий Песков Звартноц Ереван Никол Пашинян Армения
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