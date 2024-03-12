Пашинян заявил, что Армения может без помощи РФ осуществлять погранконтроль в "Звартноце"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армянская сторона обратилась к России по вопросу самостоятельного осуществления пограничного контроля в ереванском аэропорту "Звартноц".

"Погранвойска Армении с письмом обратились к Погранвойскам России в Армении, поблагодарили за службу в аэропорту и обеспечение безопасности, осуществление погранконтроля, за содействие и услуги с момента обретения независимости", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, армянская сторона проинформировала, что, поскольку в Армении развиваются государственные институты, погранслужба Армении в аэропорту "Звартноц", в том числе при содействии российской стороны, уже имеет достаточный опыт и возможности, "то могут самостоятельно осуществлять погранконтроль без содействия российской стороны".