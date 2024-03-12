Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Пашинян заявил, что Армения может без помощи РФ осуществлять погранконтроль в "Звартноце"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армянская сторона обратилась к России по вопросу самостоятельного осуществления пограничного контроля в ереванском аэропорту "Звартноц".

В миреЕреван уведомил Москву о планах вывести из аэропорта Звартноц пограничников РФЧитать подробнее

"Погранвойска Армении с письмом обратились к Погранвойскам России в Армении, поблагодарили за службу в аэропорту и обеспечение безопасности, осуществление погранконтроля, за содействие и услуги с момента обретения независимости", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, армянская сторона проинформировала, что, поскольку в Армении развиваются государственные институты, погранслужба Армении в аэропорту "Звартноц", в том числе при содействии российской стороны, уже имеет достаточный опыт и возможности, "то могут самостоятельно осуществлять погранконтроль без содействия российской стороны".

Армения Звартноц Никол Пашинян РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку до 80% со 100%

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 марта

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

В Минобороны Израиля обвинили Иран в поставках оружия на Западный берег Иордана

Байден запрашивает у Конгресса $1,5 млрд в 2025 году на борьбу с влиянием РФ

Байден запрашивает у Конгресса $1,5 млрд в 2025 году на борьбу с влиянием РФ

В Думу внесен проект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });