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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Кремль отметил, что РФ нацелилась на кратный рост товарооборота с Китаем еще до СВО

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не видят экономических и политических рисков от кратного роста товарооборота РФ и КНР, эта цель была поставлена еще до начала СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник его внимание обратили на кратный рост двустороннего товарооборота за последние два года и поинтересовались, не видят ли в этом угрозы.

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"Нет, мы не видим в этом экономических и политических угроз", - отреагировал представитель Кремля.

Песков напомнил, что главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин ставили целью дальнейшее наращивание торгово-экономического взаимодействия и вывод его на уровень, превышающий $200 млрд в год, еще до начала специальной военной операции.

"Это – планомерное, взаимовыгодное развитие торгово-экономического сотрудничества, которое имеет давние корни, и, учитывая, что сейчас в целом отношения стратегического партнерства между нашей страной и КНР находятся на своем пике, и будем надеяться, что это еще не пик, и мы будем дальше развиваться, совершенно очевидно, что такое развитие сопровождается и бурным ростом торгово-экономических отношений", - добавил он.

Дмитрий Песков Китай
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