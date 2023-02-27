Песков не стал комментировать возможность поставок китайского оружия Москве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что Китай рассматривает возможность поставок беспилотников, артиллерии и боеприпасов России, поскольку данная информация уже была опровергнута Пекином.

"Я не вижу необходимости это комментировать. Эта информация была опровергнута китайской стороной", - сказал Песков на брифинге.

На вопрос, запрашивала ли Россия у Китая какую-либо военную технику, он ответил: "Нет, вся эта информация в целом была опровергнута китайской стороной, поэтому мы не видим никакой необходимости что-то дополнительно говорить".

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил CBS: "Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники". Источники CNN и The Wall Street Journal сообщали, что Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов.

Пекин ранее называл обвинения в планах по поставкам оружия России домыслами