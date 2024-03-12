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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Рыбаки РФ вышли на промысел в район Антарктики после многолетнего перерыва

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские рыбаки после многолетнего перерыва вышли на промысел в район Антарктики.

"У нас сейчас судно пошло работать в Антарктику", - заявил журналистам во вторник руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщалось, район Антарктики для рыбаков РФ важен, прежде всего, возможностями добычи криля, которая не велась ими в зоне конвенции АНТКОМ (Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики) с 1992 года, за исключением небольших объемов в 2008-2010 годах.

Проект возобновления добычи антарктического криля российскими компаниями и строительства крилеловов заложен в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Плановый показатель вылова к этому сроку - 450 тыс. тонн.

В настоящее время в добыче криля в Антарктике активно участвуют Норвегия, Китай, Чили, Южная Корея.

В конце 2019 года, впервые после 17-летнего перерыва, российское научно-исследовательское судно "Атлантида" исследовало запасы криля в Антарктике. Оцененная учеными биомасса в этом районе оказалась выше, чем 17 лет назад. По итогам экспедиции, которая завершилась 5 мая 2020 года, началась подготовка рекомендаций по возобновлению промысла криля в Антарктике.

Возобновление и развитие отечественного промысла криля отвечает стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года, утвержденной правительством в августе 2020 года. Документ определяет криль как один из наиболее перспективных объектов для отечественного океанического промысла.

По оценкам АНТКОМ, в Антарктике можно добывать около 5 млн тонн криля в год.

Криль востребован в России. Ежегодный импорт составляет порядка 700 тыс. тонн

Илья Шестаков Антарктика АНТКОМ Росрыболовство
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