Рыбаки РФ столкнулись с проблемами в освоении квот на северо-западе Атлантики из-за санкций

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Освоение квоты на вылов водных биологических ресурсов (ВБР) в северо-западной части Атлантики представляет для рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна проблему, считает генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

"Наша большая-большая проблема – это район NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization - ИФ), северо-западная Атлантика. Реализация квоты – 23%", - сказал Древетняк на научно-практической конференции "Рыбная промышленность Северного бассейна в современных условиях" в Мурманске в среду.

В его презентации отмечается, что общие допустимые уловы (ОДУ) составляют 25 тыс. тонн. Освоенный объем пока на уровне только 5 тыс. тонн. Неосвоенными, в частности, остались морской окунь, скаты, налим, кальмар.

"Уже в настоящее время Федеральное агентство (Росрыболовство - ИФ) находится в судебной тяжбе по поводу лишения компаний этих (не выловленных - ИФ) объемов кальмара. Здесь не должно быть аукционов в принципе, там нужен заявительный принцип", - сказал Древетняк.

По его мнению, заявители должны получать, в частности, субсидии на топливо, чтобы российская квота в зоне NAFO была освоена.

"Если мы эти квоты не будем выбирать, через какое-то время будет поставлен вопрос на NAFO, что квоты России должны быть пересмотрены в сторону снижения", - пояснил он.

При этом уровень освоения ОДУ в Баренцевом море составляет 86%, в Норвежском море – 83%, в водах северо-восточной Атлантики – 97%. Как пояснил Древетняк, "чем дальше от российских портов и чем дешевле сама по себе рыба, тем больше идет недолов".

К снижению объемов добычи приводит несколько факторов. Так, из-за санкционных ограничений российские рыбаки больше не могут заходить в иностранные порты и нарушена логистика, увеличивается время на путь к российским портам и обратно в район промысла. Кроме того, вылов ВБР в дальних районах осложняется повышением стоимости дизельного топлива. Как пояснил Древетняк, "топливо с 2011 по 2024 год подорожало больше чем на 40%".

Всего по итогам 2023 года рыбаки Северного бассейна добыли 0,864 млн тонн ВБР. В 2022 году – 0,885 млн тонн.

Ранее Союз рыбопромышленников Севера уже обращал внимание, что неосвоение ОДУ, в том числе из-за санкционных ограничений, может привести в будущем к снижению российских квот.

Действующее законодательство определяет, что промысловые компании теряют квоты, если в течение двух лет подряд выбирают менее 70%. В марте 2024 года Мурманская областная дума направила обращение в Совет Федерации, Госдуму и правительство РФ с предложением ввести временный мораторий на это положение.

Древетняк пояснял, что в случае если квоту отзовут, на аукционные процедуры уйдет порядка года, что означает потерю промыслового времени и снижение общих показателей освоения национальных квот. В будущем это может повлечь проблемы при определении ОДУ на международном уровне – в зонах NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission, район регулирования комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике) и NAFO.

"Через какое-то время представители NEAFC и NAFO посмотрят статистику, допустим, за последние 10 лет, и увидят, что Россия не выловила 200-300-400 тыс. тонн, допустим, путассу. И снизят "ключ" (признанную долю страны - ИФ), а нам будет нечего возразить", - подчеркнул Древетняк.

Он пояснял, что при разделении "ключей" определяющую роль имеют два фактора: зональное распределение, где обитает рыба, и уровень вылова.

"И недолов каждый раз будет бить по России. Почему мы и говорим государству: давайте делать так, чтобы рыбаку дать возможность поймать эту рыбу", - пояснил Древетняк.