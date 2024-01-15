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Российские рыбаки в 2023 году увеличили вылов рыбы на 8,7%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские рыбаки в 2023 году, по предварительным данным, выловили 5,3 млн тонн рыбы, что на 8,7% больше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росрыболовства.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 4 млн тонн, что на 14,3% больше показателя 2022 года. Так, минтая выловлено 1,904 млн тонн (на 18,9 тыс. тонн меньше), трески - 114,3 тыс. тонн (на 21,3 тыс. тонн меньше), сельди - 396,1 тыс. тонн (на 75,4 тыс. тонн меньше), камбалы - 76,7 тыс. тонн (на 0,7 тыс. тонн меньше).

В то же время вылов сардины иваси вырос на 255,4 тыс. тонн, до 543,9 тыс. тонн, тихоокеанских лососей - до 608,8 тыс. тонн против 272 тыс. тонн в 2022 году.

В Северном бассейне вылов снизился на 10%, до 474,7 тыс. тонн. В частности, трески добыто 276,9 тыс. тонн (на 57,2 тыс. тонн меньше), пикши - 81,8 тыс. тонн (на 0,8 тыс. тонн меньше), мойвы - 23 тыс. тонн (на 0,4 тыс. тонн больше).

В Западном бассейне выловлено 78,6 тыс. тонн, что на 3,8% меньше, чем в 2022 году. Так, вылов балтийской сельди снизился на 0,5 тыс. тонн, до 25,7 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов на 4,6%, до 42,7 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - на 1,7%, до 90,8 тыс. тонн. Так, знаменитой каспийской кильки добыто 31,4 тыс. тонн, что на 1,3 тыс. тонн меньше, чем в 2022 году.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов составил 562 762 тонны (на 2,5% меньше), в том числе в зонах иностранных государств добыто 281,82 тыс. тонн (на 21,7% меньше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 280 942 тонны (на 29,4% больше).

Росрыболовство
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