Годовой отчет ЦБ в Госдуме запланирован на 17 апреля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Годовой отчет Центрального банка в Госдуме запланирован на 17 апреля, отчет Счетной палаты пройдет 27 марта, сообщил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В отношении отчета Счетной палаты, она у нас будет 27 марта, то есть она будет в любом случае отчитываться раньше, чем отчет правительства. Что касается ЦБ, то это - отдельная тема, и ЦБ у нас здесь не обязательно должен отчитываться до отчета правительства – 17 апреля будет отчет ЦБ", - сказал Володин.

Согласно статье 25 закона о Центральном банке, регулятор ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, представляет в Госдуму годовой отчет.

Годовой отчет ЦБ РФ включает: отчет о деятельности Банка России, в том числе перечень мероприятий по реализации единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП), проведенных Банком России, и анализ выполнения основных параметров единой государственной ДКП; анализ состояния экономики РФ, в том числе анализ денежного обращения и кредита, финансового рынка РФ, валютного положения и платежного баланса РФ национальной платежной системы; годовую финансовую отчетность Банка России; аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности; заключение Счетной палаты.