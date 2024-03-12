В Ивановской области потушили пожар на месте крушения Ил-76

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Ивановской области потушили пожар на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны, сообщил через пресс-службу глава региона Станислав Воскресенский.

По его данным, в результате катастрофы населенные пункты не пострадали. На месте организован оперативный штаб, работают все службы.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе.

Ранее о крушении сообщило Минобороны. По докладу с места происшествия, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров

Причины катастрофы установит комиссия главного командования ВКС России для установления причин авиакатастрофы.