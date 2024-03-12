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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области

Причиной катастрофы стало возгорание двигателя

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на борту находились 15 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"12 марта около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

"По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что на аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы.

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники. Способен перевезти 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 - в двухпалубном. Максимальная полезная нагрузка - 48 тонн, дальность полета при нагрузке 40 тонн - 4750 км. Экипаж - до семи человек.

Минобороны РФ Ил-76 Ивановская область
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