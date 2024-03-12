Поисково-спасательные работы на месте ЧП с Ил-76 в Ивановской области завершены

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил о ликвидации пожара на месте падения самолета. Населенные пункты, по его словам, не пострадали.

Он добавил, что семьям погибших летчиков будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что "около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области". "На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", - сказали в военном ведомстве.

"По докладу с места происшествия, причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что на аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы.