Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Поисково-спасательные работы на месте ЧП с Ил-76 в Ивановской области завершены

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил о ликвидации пожара на месте падения самолета. Населенные пункты, по его словам, не пострадали.

Он добавил, что семьям погибших летчиков будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что "около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области". "На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров", - сказали в военном ведомстве.

"По докладу с места происшествия, причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что на аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы.

Ил-76 Минобороны РФ Ивановская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт до 1 августа

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт до 1 августа

Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку до 80% со 100%

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 марта

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });