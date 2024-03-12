Беспилотник ВСУ упал в районе железнодорожного вокзала Белгорода

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о падении украинского беспилотника в районе железнодорожного вокзала Белгорода.

"В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее он сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал здание мэрии Белгорода, пострадали две женщины, здание мэрии повреждено.

Кроме того, во вторник в Белгороде украинский беспилотник врезался в стену магазина. Никто не пострадал, в результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля.

Утром во вторник Гладков сообщил о ракетной опасности на территории всей Белгородской области.