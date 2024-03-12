Число пострадавших при атаке мэрии Белгорода беспилотником выросло до четырех

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил количество пострадавших при атаке здания мэрии украинским беспилотником во вторник.

"Четверо пострадавших (...) Медики своевременно оказали всю необходимую помощь", - сообщил Демидов журналистам.

Он добавил, что к расчистке здания уже приступили. "Сейчас приступаем к расчистке от осколков и восстановлению здания. Вызвали две бригады, которые будут восстанавливать все повреждения", - сказал мэр.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание мэрии Белгорода, пострадали две женщины. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад.

Мэр города уточнял, что дрон врезался во входную группу, пострадали сотрудницы мэрии.

Утром во вторник Гладков сообщил о ракетной опасности на территории всей Белгородской области.